Росія вивела в море всі субмарини Чорноморського флоту
П'ятниця, 19 березня 2021, 12:14
Вперше в історії Росія вивела всі підводні човни Чорноморського флоту на бойові завдання в морі.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Дослівно: "Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна на базі немає".
Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкін: "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав".
Деталі: За його словами, такий формат бойового чергування практикується в світі вперше.
Він додав, що всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.
19 березня в Росії відзначається День моряка-підводника.
Нагадаємо:
- 19 березня в Росії відзначається день моряка-підводника.
- 19-29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО "Sea Shield 21", за організацію яких відповідає Румунія. У них візьмуть участь 2,4 тисячі військових з Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США та Туреччини. Також в них будуть задіяні 18 бойових кораблів і 10 літаків.
Українська правда