Росія вивела в море всі субмарини Чорноморського флоту

Вперше в історії Росія вивела всі підводні човни Чорноморського флоту на бойові завдання в морі.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна на базі немає".

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкін: "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав".

Деталі: За його словами, такий формат бойового чергування практикується в світі вперше.

Він додав, що всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.

19 березня в Росії відзначається День моряка-підводника.

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