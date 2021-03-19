Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вивела в море всі субмарини Чорноморського флоту

П'ятниця, 19 березня 2021, 11:14
Росія вивела в море всі субмарини Чорноморського флоту

Вперше в історії Росія вивела всі підводні човни Чорноморського флоту на бойові завдання в морі.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна на базі немає".

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкін: "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав".

Деталі: За його словами, такий формат бойового чергування практикується в світі вперше.

Він додав, що всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.

19 березня в Росії відзначається День моряка-підводника.

Нагадаємо:

  • 19 березня в Росії відзначається день моряка-підводника.
  • 19-29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО "Sea Shield 21", за організацію яких відповідає Румунія. У них візьмуть участь 2,4 тисячі військових з Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США та Туреччини. Також в них будуть задіяні 18 бойових кораблів і 10 літаків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Росія
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: