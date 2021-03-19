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Росія вивела в море всі субмарини Чорноморського флоту

П'ятниця, 19 березня 2021, 12:14

Вперше в історії Росія вивела всі підводні човни Чорноморського флоту на бойові завдання в морі.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна на базі немає".

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкін: "Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав".

Деталі: За його словами, такий формат бойового чергування практикується в світі вперше.

Він додав, що всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі.

19 березня в Росії відзначається День моряка-підводника.

Нагадаємо:

  • 19 березня в Росії відзначається день моряка-підводника.
  • 19-29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО "Sea Shield 21", за організацію яких відповідає Румунія. У них візьмуть участь 2,4 тисячі військових з Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США та Туреччини. Також в них будуть задіяні 18 бойових кораблів і 10 літаків.

Українська правда
Теми: РосіяЧорне море


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