Россия вывела в море все субмарины Черноморского флота
Пятница, 19 марта 2021, 11:14
Впервые в истории Россия вывела все подводные лодки Черноморского флота на боевые задания в море.
Источник: российское издание "РИА Новости"
Дословно: "Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет".
Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин: "Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств".
Детали: По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз.
Он добавил, что все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.
Напомним:
- 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.
- 19-29 марта в Чёрном море пройдут международные учения НАТО "Sea Shield 21", за организацию которых отвечает Румыния. В них примут участие 2,4 тысячи военных из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Также в них будут задействованы 18 боевых кораблей и 10 самолётов.
Украинская правда