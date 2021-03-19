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Россия вывела в море все субмарины Черноморского флота

Пятница, 19 марта 2021, 12:14

Впервые в истории Россия вывела все подводные лодки Черноморского флота на боевые задания в море.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет".

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин: "Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств".

Детали: По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз.

Он добавил, что все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

Напомним:

  • 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.
  • 19-29 марта в Чёрном море пройдут международные учения НАТО "Sea Shield 21", за организацию которых отвечает Румыния. В них примут участие 2,4 тысячи военных из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Также в них будут задействованы 18 боевых кораблей и 10 самолётов.

Украинская правда
Темы: РосcияЧерное море


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