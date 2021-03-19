Россия вывела в море все субмарины Черноморского флота

Впервые в истории Россия вывела все подводные лодки Черноморского флота на боевые задания в море.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет".

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин: "Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств".

Детали: По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз.

Он добавил, что все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

Напомним: