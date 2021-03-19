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"Звертаюсь до вас достойною мовою": президент Литви виступив у Раді українською

П'ятниця, 19 березня 2021, 12:00

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю виступив зі зверненням до депутатів Верховної Ради українською мовою, згадавши про спільних героїв та засудивши агресію Росії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".  

"Шановний голово Верховної Ради. Шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати і сестри українці. Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", - сказав литовський президент.

Депутати раз за разом зустрічали слова президента Литви бурхливими оплесками.

"Сподіваюся, що слова, які сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього. Ми завжди зможемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва боронила свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч із героями нашої свободи. І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності", - заявив Науседа.

Він наголосив, що багато століть Україна і Литва були поруч один з одним, і навіть мали спільну державу.

"Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації цінності. Пошану до верховенства права, свободу людини і демократію", - сказав Науседа.

Він підкреслив, що литовсько-українську спільність проявлено у спільних героях.

"Невипадково саме тут, у Києві, спочив переможець битви під Оршею Костянтин Острозький, а в Острозі – герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - зазначив литовський президент.

Україномовну частину виступу Науседа завершив, заявивши про тверде невизнання незаконної анексії Криму.

"Хоча минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та вітаємо ініціативу Києва зі створення Кримської платформи", - сказав Науседа, продовживши свою промову литовською.

Теми: ЛитваВерховна Радапрезидент


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