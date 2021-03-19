"Обращаюсь к вам на достойном языке": президент Литвы выступил в Раде на украинском

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу выступил с обращением к депутатам Верховной рады на украинском языке, вспомнив общих героев и осудив агрессию России.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Уважаемый председатель Верховной рады. Уважаемые депутаты Верховной рады, дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, однако не уничтожен", - сказал литовский президент.

Депутаты встречали слова президента Литвы бурными аплодисментами.

"Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему. Мы всегда сможем опираться на свое общее прошлое. 30 лет назад, когда Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь, плечом к плечу с героями нашей свободы. И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства", - заявил Науседа.

Он отметил, что на протяжении многих веков Украина и Литва были рядом друг с другом, а также имели общее государство.

"Мы торговали, вели культурный обмен, сопротивлялись общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности. Уважение к верховенству права, свободу человека и демократию", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что литовско-украинская общность проявлена в общих героях.

"Не случайно именно здесь, в Киеве, почил победитель битвы под Оршей Константин Острожский, а в Остроге - герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - отметил литовский президент.

Украиноязычную часть выступления Науседа завершил, заявив о твердом непризнании незаконной аннексии Крыма.

"Хотя прошло семь лет от военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина. Мы строго осуждаем незаконную аннексию России, выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствуем инициативу Киева по созданию Крымской платформы", - сказал Науседа, продолжив свою речь на литовском.