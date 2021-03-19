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СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту-"експерту" з каналів Медведчука

П'ятниця, 19 березня 2021, 14:37

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу, який публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування.

Джерело: СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП йдеться про так званого "політичного експерта" Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: "112 Україна", "NewsOne", також в ефірі російських Youtube-каналів "Украина.ру", "Россия 24", "News Front".

Оперативники СБУ встановили, що цей "експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.

Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України.

Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням".

Призначені слідчими експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу. Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

В СБУ наголошують, що фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна. 

Наразі у кримінальному провадженні було проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві.

За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

Українська правда
Теми: СБУМедведчукпропаганда


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