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СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту-"эксперту" с каналов Медведчука

Пятница, 19 марта 2021, 13:37
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту-эксперту с каналов Медведчука

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийском пропагандисту и политтехнологу, который публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования.

Источник: СБУ, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП речь идет о так называемом "политическом эксперте" Михаиле Шпире, который был гостем в частности телеканалов из орбиты Виктора Медведчука: "112 Украина", "NewsOne", также в эфире российских Youtube-каналов "Украина.ру", "Россия 24", "News Front".

Оперативники СБУ установили, что этот "эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины.

В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением".

Назначенные следователями экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идею создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

В СБУ отмечают, что фигурант публично призывал к расправам над участниками Революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Обидно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике президента РФ Владимира Путина.

В уголовном производстве были проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве.

По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

Украинская правда

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Темы: СБУМедведчукпропаганда
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