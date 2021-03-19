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В Украине нашли доказательства, что убийца чеченского командира в Берлине связан с ФСБ

Пятница, 19 марта 2021, 18:20

Новые улики, найденные украинскими силовиками, подтвердили, что россиянин Вадим Соколов, которого судят в Берлине за убийство чеченского полевого командира, и Вадим Красиков из подразделения "Вымпел" Центра спецназначения ФСБ - одно и то же лицо.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают The InsiderBellingcat и Der Spiegel, которые ранее в совместном расследовании пришли к выводу, что "Соколов" было вымышленным именем для прикрытия.

Найденные украинскими правоохранителями фото Вадима Красикова из семейного альбома в Харькове дают основания утверждать, что Красиков и киллер Вадим Соколов, представший перед судом в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили – одно и то же лицо.

Der Spiegel узнал, что новые доказательства, найденные в квартире тещи Красикова, несколько дней назад передали немецким правоохранителям.

Некоторые фото есть в распоряжении редакции, в том числе из свадебного альбома. Среди документов есть также свидетельство о браке, где муж назван Вадимом Красиковым.

На цветных фото его лицо видно с разных ракурсов, что позволяет более надежное сравнение, чем с черно-белыми фото.

 

На одном из фото хорошо видна татуировка Вадима Красикова на левом плече. Она полностью идентична татуировке, которая есть на плече "Вадима Соколова" и сфотографирована полицией.

 
 

В документации дела "Соколова" и описании арестованного упоминается еще одна татуировка - змеи на правой руке. Ее также частично видно на фото.

 

Также журналисты нашли новые доказательства, что киллер был связан с российскими спецслужбами - ФСБ обеспечила жену и дочь "Соколова" новыми паспортами и отправила их в Крым.

Журналисты еще раньше выяснили, что в течение нескольких месяцев после убийства Хангошвили и ареста Красикова-Соколова с его телефона, оставшегося в России, поступали вызовы на другой телефон, и эта связь была особенно активной перед выездом в Берлин. Журналисты предположили, что телефон Красикова после его после отъезда использовала жена. Это подтверждалось данными геолокации, которые показали, что телефон оставался в пределах квартиры и иногда передвигался синхронно с телефоном жены.

6 декабря 2019 года телефон Красикова двигался в направлении аэропорта Домодедово и с тех пор отключился навсегда.

Журналисты предположили, что номер, с которым созванивался в России Красиков, а затем его жена, мог принадлежать одному из руководителей Красикова из группы "Вымпел" - Евгению Ерошкину, бывшему высокопоставленному спецназа ФСБ.

Проследив геолокацию номера в тот день, они выяснили, что и этот телефон приехал в Домодедово, а позже в тот же день включился в Симферополе.

После анализа рейсов между Домодедово и Симферополем в тот день потенциальные рейсы сузили до одного, ориентируясь на время "исчезновения" и "появления" телефона, который мог принадлежать Ерошкину.

Bellingcat смог получить список пассажиров рейса. Среди них действительно оказался Евгений Ерошкин, а также женщина с дочерью, чьи имена совпадали с именами жены и дочери Красикова, но фамилии отличались. Совпадали также дни и месяц рождения, но год отличался на один. Расследователи отмечают, что это типичный почерк ФСБ - не менять день, но менять год, и так было с некоторыми лицами, совершившими покушение на Навального. Человека с таким именем и датой рождения ни в одной из российских баз данных не нашли.

"Все вместе это указывает на то, что российские власти обеспечили для жены и дочери киллера новые действующие паспорта и поручили спецназовцу из ФСБ сопроводить их в Крым", - пишут расследователи.

"Примечательно, что новый паспорт, выданный жене, начинается с 45044201** и входит в ту же серию, что и паспорта, выданные агентам ФСБ под прикрытием", - добавляют они.

Журналисты считают, что новые данные, переданные в Германию украинскими правоохранителями, могут оказаться достаточными, чтобы доказать в суде, что "Вадима Соколова" не существует и что перед заданием РФ выдала Вадиму Красикову поддельные документы.

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