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СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за "Харківські угоди"

Четвер, 11 березня 2021, 16:11
СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за Харківські угоди

Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".  

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Пряма мова Данілова: "В 2008 році РНБО було прийнято рішення… на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ в 2017 році.

На жаль, цей законопроєкт не був з невідомих нам причин, розроблений і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка була далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з’явилися так звані Харківські угоди, які в безпрецедентно короткий проміжок часу (через 4 дні після підписання їх у Харкові) були ратифіковані депутатами Верховної Ради.

Є окреме доручення СБУ з’ясувати, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити (провадження – ред..) по 111 статті ККУ "Державна зрада" до цих осіб.

Це голосування відбувалося 27 квітня 2010 року. Депутати, які були – 6 сесія 6 скликання".

Деталі: Згодом відповідаючи уточнююче питання Данілов сказав, що депутатів буду викликати до СБУ для пояснень.  

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Передісторія:

  • У 2010 році тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали у Харкові угоду, яка передбачала, що Україна фактично здає Крим в безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ, за що Москва давала Києву 100 доларів знижки на газ.
  • На розгляд парламенту ратифікація "Харківських угод" була винесена 27 квітня 2010-го, і це засідання стало одним із найскандальніших в українській історії.

Українська правда

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Теми: СБУРНБОХарківські угоди
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