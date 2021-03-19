Усі чинні укази Януковича перевірять на предмет загрози нацбезпеці
П'ятниця, 19 березня 2021, 19:38
Правоохоронні органи перевірять усі укази та розпорядження експрезидента-втікача Віктора Януковича на предмет загрози національній безпеці України.
Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час брифінгу
Пряма мова Данілова: "У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, який засуджений за статтею "державна зрада". Було доручення проаналізувати усі нормативно-правові акти, які на зараз є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України".
Деталі: Він пояснив, що правоохоронці проаналізують усі рішення Януковича і шукатимуть небезпечні для України. Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими.
Нагадаємо:
- Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.
- Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.
- Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.
Роман Петренко, УП