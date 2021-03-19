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Усі чинні укази Януковича перевірять на предмет загрози нацбезпеці

П'ятниця, 19 березня 2021, 19:38

Правоохоронні органи перевірять усі укази та розпорядження експрезидента-втікача Віктора Януковича на предмет загрози національній безпеці України.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час брифінгу

Пряма мова Данілова: "У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, який засуджений за статтею "державна зрада". Було доручення проаналізувати усі нормативно-правові акти, які на зараз є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України".

Деталі: Він пояснив, що правоохоронці проаналізують усі рішення Януковича і шукатимуть небезпечні для України. Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими.

Нагадаємо:

Роман Петренко, УП
Теми: ЯнуковичдержзрадаРНБО


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