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Мобільний госпіталь в Івано-Франківську вже пустує

П'ятниця, 19 березня 2021, 23:17

З мобільного госпіталю в Івано-Франківську, який облаштували біля однієї з районних лікарень, "виписали" останніх п’ятьох людей.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Авакова: "Поки я їхав в студію, мені повідомили, що останні 5 людей, які перебували в цьому госпіталі, перевели в стаціонарну лікарню. Це говорить про те, що місця звільняються. Більше в наметах не потрібно буде хворим… (перебувати).

Це обережний оптимізм для цієї області".

Деталі: Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що в Івано-Франківську область першою прийшла третя хвиля коронавірусу. Проте вже понад тиждень в регіоні фіксується позитивна динаміка, зменшується кількість госпіталізацій.

Він наголоси, що в українців збільшується довіра до вакцинації – 19 березня вакцинували 11800 людей, а всього від початку вакцинації отримали щеплення понад 104 тисячі українців.

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Нагадаємо: 

Роман Петренко, УП
Теми: Івано-Франківськкоронавірус


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