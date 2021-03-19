Мобільний госпіталь в Івано-Франківську вже пустує
З мобільного госпіталю в Івано-Франківську, який облаштували біля однієї з районних лікарень, "виписали" останніх п’ятьох людей.
Джерело: глава МВС Арсен Аваков у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова Авакова: "Поки я їхав в студію, мені повідомили, що останні 5 людей, які перебували в цьому госпіталі, перевели в стаціонарну лікарню. Це говорить про те, що місця звільняються. Більше в наметах не потрібно буде хворим… (перебувати).
Це обережний оптимізм для цієї області".
Деталі: Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що в Івано-Франківську область першою прийшла третя хвиля коронавірусу. Проте вже понад тиждень в регіоні фіксується позитивна динаміка, зменшується кількість госпіталізацій.
Він наголоси, що в українців збільшується довіра до вакцинації – 19 березня вакцинували 11800 людей, а всього від початку вакцинації отримали щеплення понад 104 тисячі українців.
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Нагадаємо:
- Через загострення епідеміологічної ситуації в Івано-Франківську державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.
- 22 лютого госпіталь почав приймати хворих на COVID-19.