COVID-19: на Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний госпіталь

В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Джерело: Twitter міністра МВС Арсена Авакова

Дослівно: "Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням".

Деталі: Аваков заявив, що сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо:

Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області.

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

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