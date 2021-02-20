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COVID-19: на Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний госпіталь

Субота, 20 лютого 2021, 14:42

В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Джерело: Twitter міністра МВС Арсена Авакова

Дослівно: "Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням".

 

Деталі: Аваков заявив, що сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо: 

  • Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.
  • В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області.
  • В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Івано-ФранківськІвано-Франківська область


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