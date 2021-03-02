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У Раді хочуть зібрати позачергову сесію для звільнення Ситника

Вівторок, 2 березня 2021, 10:45
У Раді хочуть зібрати позачергову сесію для звільнення Ситника
Фото НАБУ

У Верховній Раді збирають підписи для проведення позачергової сесії, щоб звільнити директора НАБУ Артема Ситника.

Джерело: голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram, джерела "Української правди" у "Слузі народу"

Пряма мова Шабуніна: "Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника".

Деталі: За його словами, процес координує нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук – саме він отримав у спікера Ради підписні листи.

Джерела "УП" у фракції підтвердили цю інформацію.

Представники фракції «Слуга Народу» почали збір підписів за позачергове засідання, щоб звільнити Ситника (керівника НАБУ). За моєю, інформацією ці дії санкціоновані в ОПУ.

Опубліковано Geo Leros Вівторок, 2 березня 2021 р.

Шабунін заявив, що готувати звільнення директора НАБУ під час візиту в Україну президента Європейської Ради – означає "свідомо руйнувати стосунки України з ЄС".

За його словами, 3 березня президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у 4 березня "Рада зноситиме останнього з політичних мотивів".

Шабунін додав, що "ще депутатам брешуть, що Західні союзники та МВФ все це погодили". Він запевняє, що вони "не погоджували і не могли погодити, бо це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ".

Голова правління ЦПК нагадав, що в цей же час заступника голови ОПУ Олега Татарова "Зеленський відмазав від криміналу і продовжує на посаді тримати".

За словами Шабуніна, "Дмитрук – це група Авакова, але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування – просто неможливі".

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСитникНАБУзвільнення
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