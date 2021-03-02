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Малюська показав ремонт у камері Лук’янівського СІЗО за 100 тисяч

Вівторок, 2 березня 2021, 13:22
Малюська показав ремонт у камері Лук’янівського СІЗО за 100 тисяч
Тут і далі фото з Facebook Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував фото однієї з камер Лук’янівського СІЗО, яку відремонтували за понад 100 тисяч гривень.

Джерело: пост Малюськи у Facebook

Пряма мова: "Трохи аду вам у стрічку. Камера ДУ "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб: до і після ремонту. Вартість (ремонту – ред.) – 101 205 грн".

Деталі: За словами міністра юстиції, гроші платників податків на ці роботи не витрачалися – ремонт провели за рахунок коштів, отриманих за платні камери у цьому ж слідчому ізоляторі. 

 

Малюська додав, що подумує над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім’ям з табличкою на вході.

Він поцікавився у користувачів соцмережі, чи буде, на їхню думку, попит на це і яку стартову ціну ставити. 

 

Міністр юстиції також додав, що має спецпропозицію для олігархів – іменний корпус. 

 

Він також нагадав, що кожен може купити собі в’язницю під Києвом. Лот можна знайти на prozorro продажі, до завершення прийому заявок залишилось 13 днів.

Українська правда

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Теми: Мін'юстСІЗО
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