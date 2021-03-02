Малюська показав ремонт у камері Лук’янівського СІЗО за 100 тисяч

Тут і далі фото з Facebook Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував фото однієї з камер Лук’янівського СІЗО, яку відремонтували за понад 100 тисяч гривень.

Джерело: пост Малюськи у Facebook

Пряма мова: "Трохи аду вам у стрічку. Камера ДУ "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб: до і після ремонту. Вартість (ремонту – ред.) – 101 205 грн".

Деталі: За словами міністра юстиції, гроші платників податків на ці роботи не витрачалися – ремонт провели за рахунок коштів, отриманих за платні камери у цьому ж слідчому ізоляторі.

Малюська додав, що подумує над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім’ям з табличкою на вході.

Він поцікавився у користувачів соцмережі, чи буде, на їхню думку, попит на це і яку стартову ціну ставити.

Міністр юстиції також додав, що має спецпропозицію для олігархів – іменний корпус.

Він також нагадав, що кожен може купити собі в’язницю під Києвом. Лот можна знайти на prozorro продажі, до завершення прийому заявок залишилось 13 днів.