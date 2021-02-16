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В Україні вперше продають колишню в’язницю

Вівторок, 16 лютого 2021, 22:28
В Україні вперше продають колишню в’язницю

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Джерело: ФДМ, міністр Юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Великий розпродаж в‘язниць" дійшов до етапу першого аукціону.

Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome.

Нагадаю: 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% - поповнить державний бюджет".

Деталі: На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в’язниці понад 220,2 мільйона гривень (220 211 588 грн).

 
 

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що аукціони з продажу в’язниць, які були анонсовані Мін’юстом у серпні 2020 року, розпочнуться у лютому. 

Українська правда

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Теми: Мін'юстФонд держмайна
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