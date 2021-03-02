НАЗК направило в суд два адмінпротоколи щодо Тупицького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив до Голосіївського суду Києва два протоколи про адміністративне правопорушення відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицього.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: При цьому Новіков попросив суд повідомляти про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа Тупицького, щоб мати змогу вчасно надавати пояснення.

Вказані протоколи стосуються ознак конфлікту інтересів під час прийняття у КС рішення стосовно неконституційності е-декларування та щодо умисного незазначення Тупицьким в декларації ділянки, розташованої в Криму.

Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172–6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172–7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Передісторія: 8 лютого Новіков склав 2 протоколи щодо конфлікту інтересів Тупицького, оскільки, приховуючи від декларування землю в Криму, Тупицький разом зі своїм судом скасував покарання за невнесення в декларації майна.

Як відомо, Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованого Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

27 жовтня 2020 року КС під керівництвом Тупицького виніс скандальне рішення, яким скасував електронне декларування, кримінальну статтю про незаконне збагачення, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС.