Зеленський відсторонив главу КСУ на два місяці
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.
Джерело: Офіс президента, указ №607/2020
Пряма мова Зеленського: "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".
Деталі: Рішення ухвалили після отримання та опрацювання фахівцями ОПУ клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.
Законність такого указу аргументував представник президента в КС Федір Веніславський.
Пряма мова Веніславського: "Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази.
Згідно зі статтею 154 особа, яку призначив на посаду президент, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці".
Передісторія:
- Офіс генерального прокурора у понеділок 28 грудня направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії.
- Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.
- В Конституційному суді заявили, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС.
- 29 грудня Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони для вирішення питання виходу із конституційної кризи.