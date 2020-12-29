Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Джерело: Офіс президента, указ №607/2020, коментар радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Зеленського: "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

Деталі: Рішення ухвалили після отримання та опрацювання фахівцями ОПУ клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Законність такого указу аргументував представник президента в КС Федір Веніславський.

Пряма мова Веніславського: "Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази.

Згідно зі статтею 154 особа, яку призначив на посаду президент, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці".

Пряма мова Подоляка: "Треба зазначити, що Тупицький відсторонюється від виконання обов'язків саме судді. Тобто він процесуально не може бути присутнім на судових засіданнях. Крім того, відсторонення на два місяці обумовлено юридичною процедурою.

Але оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлена йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжене і на наступні нормативні два місяці. Аж до обов'язкового звільнення у зв'язку з очевидним конфліктом інтересом і неможливістю виконувати обов'язки судді особою, підозрюваною у скоєнні злочинів".

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