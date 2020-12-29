Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Джерело: Офіс президента, указ №607/2020

Пряма мова Зеленського: "Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

Деталі: Рішення ухвалили після отримання та опрацювання фахівцями ОПУ клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Законність такого указу аргументував представник президента в КС Федір Веніславський.

Пряма мова Веніславського: "Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази.

Згідно зі статтею 154 особа, яку призначив на посаду президент, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці".

Передісторія: