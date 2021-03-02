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Разумков показав, як працює нова кнопка - ворог кнопкодава

Вівторок, 2 березня 2021, 17:10
Разумков показав, як працює нова кнопка - ворог кнопкодава

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков продемонстрував, як працює оновлена система голосування із запобіжником від неперсонального натискання кнопок.

Джерело: пресслужба парламенту

Пряма мова: "Коли голосуєте, спочатку натискається сенсорна кнопка, після цього обираєте, якою кнопкою будете голосувати - "за", "проти" чи "утримався". Важливо тримати до кінця голосування. Коли закінчується голосування, лише в останню секунду фіксується ваш голос. Якщо ви відпустите одну чи іншу кнопку, вони не спрацюють".

Деталі: Разумков пояснив, що тепер для голосування депутату потрібно натиснути не одну, як раніше, а відразу дві кнопки одночасно на його пульті. Це робить набагато складнішим завдання проголосувати у цей час ще й на сусідньому місці. Адже доведеться тиснути одразу 4 кнопки, та ще й утримувати їх кілька секунд.

Спікер розповів, що додаткова сенсорна кнопка була встановлена ще у 2008 році і у вівторок перед засіданням народні депутати протестували її роботу.

За словами Разумкова, система "Рада-3" була встановлена ще в 2002 році, і вона, звичайно, потребує модернізації. Але на це необхідні чималі кошти. Тому поки що знайшли рішення, яке не вимагає додаткових витрат.

"В майбутньому я впевнений треба буде модернізувати систему "Рада". Сьогодні про це йде мова. Є вітчизняні розробки, є іноземні розробки і я сподіваюся, що все ж таки незабаром ми зможемо модернізувати і це буде здобутком Верховної Ради 9 скликання. Цій системі фактично 20 років. У 2022 році їй буде 20 років. Свій ресурс вона майже вичерпала. У нас варіантів небагато, і ми мусимо йти шляхом модернізації системи", - додав він.

 
Фото: Ян Доброносов

Передісторія: На погоджувальній раді 1 березня Разумков розповів, що минулого тижня було проведено тестування сенсорної кнопки у залі Верховної Ради. Уже від 2 березня вона запрацює  і унеможливить неперсональне голосування народних депутатів.

Українська правда

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Теми: Верховна РадакнопкодавствотехнологіїРазумков Дмитро
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