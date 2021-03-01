У ВР встановили камери і ввімкнули сенсорну кнопку проти кнопкодавів
Уже від 2 березня у Верховній Раді запрацює сенсорна кнопка, яка унеможливить неперсональне голосування народних депутатів.
Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 1 березня
Пряма мова: "На минулому тижні була завершена робота і проведено тестування для того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки у залі Верховної Ради. Вона працює, пройшла перевірку… і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування.
З наступного пленарного засідання (2 березня – ред.) ми зможемо продемонструвати систему, яка не дозволятиме застосовувати кнопкодавство у стінах ВР".
Деталі: За словами Разумкова, сенсорна кнопка також зніме питання прив’язки картки нардепа до місця, оскільки вона унеможливлює голосування з різних місць.
Він також додав, що на цьому тижні у парламенті встановлять камери відеонагляду, які запрацюють незабаром.
Водночас він зазначив, що усе це не знімає питання загальної модернізації системи для голосування "Рада-3", яка працює з 2008 року і вже віджила своє.
Для довідки: Сенсорну кнопку у ВР встановили у 2008 році, але вона не працювала.
Що було раніше: 24 лютого мер Києва Віталій Кличко показав Разумкову, як працює у Київраді система голосування "Рада-4", яка унеможливлює кнопкодавство.
Передісторія:
- У лютому 2020 року роботу системи для голосування "Рада-4" у Київраді демонстрували народним депутатам. Парламентарі намагалися вплинути на роботу кнопки і прокнопкодавити за допомогою жуйки, скотчу, книжок, мобільних телефонів тощо. Сенсорна кнопка встояла та відреагувала лише на дотик руки учасників голосування.
- У ВР продовжує процвітати кнопкодавство. З цим ганебним явищем кілька років поспіль бореться Громадський рух "Чесно".