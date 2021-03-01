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У ВР встановили камери і ввімкнули сенсорну кнопку проти кнопкодавів

Понеділок, 1 березня 2021, 11:42
Фото slovoidilo.ua

Уже від 2 березня у Верховній Раді запрацює сенсорна кнопка, яка унеможливить неперсональне голосування народних депутатів.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 1 березня  

Пряма мова: "На минулому тижні була завершена робота і проведено тестування для того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки у залі Верховної Ради. Вона працює, пройшла перевірку… і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування.

З наступного пленарного засідання (2 березня – ред.) ми зможемо продемонструвати систему, яка  не дозволятиме застосовувати кнопкодавство у стінах ВР".  

Деталі: За словами Разумкова, сенсорна кнопка також зніме питання прив’язки картки нардепа до місця, оскільки вона унеможливлює голосування з різних місць.

Він також додав, що на цьому тижні у парламенті встановлять камери відеонагляду, які запрацюють незабаром.

Водночас він зазначив, що усе це не знімає питання загальної модернізації системи для голосування "Рада-3", яка працює з 2008 року і вже віджила своє. 

Для довідки: Сенсорну кнопку у ВР встановили у 2008 році, але вона не працювала.  

Що було раніше: 24 лютого мер Києва Віталій Кличко показав Разумкову, як працює у Київраді система голосування "Рада-4", яка унеможливлює кнопкодавство.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радакнопкодавство


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