В Україні завершили реєстрацію кандидатів на довибори у Раду

2 березня Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Джерело: ЦВК

Деталі: 2 березня ЦВК зареєструвала 4 кандидатів на вибори до парламенту – Івана Івановича Макара від політичної партії "Важливий кожен", Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка як самовисуванців.

Тим часом Комісія завершила процес реєстрації. Всього зареєстровано 34 кандидати – 20 осіб висунутих політичними партіями та 14 самовисуванців.

В ОВО № 50 на Донеччині зареєстрували 19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.

В ОВО № 87 в Івано-Франківській області – 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Ще 30 заявок комісія не зареєструвала через невнесення застави або невідповідність документів.

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