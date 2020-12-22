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ЦВК призначила довибори у Раду замість екснардепа, який став мером Покровська

Вівторок, 22 грудня 2020, 19:55

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині, обраний в якому позафракційний нардеп Руслан Требушкін склав повноваження нардепа.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на 28 березня 2021 року".

Деталі: ЦВК наголосила, що виборчий процес починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня.

Довідково: У 2019 році Требушкіна в 50-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині висувала в парламент партія "Опозиційний блок", однак він не входив до жодної фракції.  Він був членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо: На початку листопада ЦВК оголосила Требушкіна переможцем місцевих виборів у Покровську.

16 грудня Требушкін склав повноваження парламентаря, а з наступного дня став мером Покровська.

Українська правда
Теми: ЦВКвибориДонецька областьВерховна Рада


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