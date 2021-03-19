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Зеленський анонсував запровадження економічних паспортів 

П'ятниця, 19 березня 2021, 23:47
Зеленський анонсував запровадження економічних паспортів 
ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.

Джерело: президент у відеозверненні

Пряма мова: "Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок – а саме про економічний паспорт українця. 

За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти."

Деталі: За словами президента, вища освіта за ці кошти має бути здобута саме в Україні.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНадра
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