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Зеленский анонсировал введение экономических паспортов

Суббота, 20 марта 2021, 00:47
ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский обещает, что вскоре на персональном счете каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за пользование и добычу недр страны.

Источник: президент в видеообращении

Прямая речь: "Хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одной из моих предвыборных обещаний - а именно об экономическом паспорт украинца.

За ним все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования."

Детали: По словам президента, высшее образование за эти средства должны получаться именно в Украине.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНадра


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