Українці не зможуть володіти землею в Криму
На більшій частині тимчасово окупованого Росією Криму вступив у силу указ про заборону іноземним громадянам володіти землею, найбільше він торкнеться саме українських громадян.
Джерело: РБК
Деталі: Станом на квітень 2020-го понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під дію указу, належали іноземцям, більшість з них українці.
З 20 березня іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму.
Тоді ж президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого більшість районів Криму були включені в перелік прикордонних територій, де іноземці не можуть володіти землею.
Обмеження накладаються на володіння землею в 19 муніципальних утвореннях Криму (всього їх 25). Серед них - Євпаторія, Керч, Ялта, Судак. Заборона на володіння іноземцями землі також поширюється на 12 муніципалітетів Севастополя.
Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.
У Росреєстрі нагадали, що заборона на володіння іноземцями землею в прикордонних та інших районах Росії прописана в Земельному кодексі. У свою чергу, президент може указами віднести ті чи інші території до прикордонним, що і сталося рік тому.
Згідно з ч. 1 ст. 238 Цивільного кодексу, зазначається в Росреєстрі, іноземцю необхідно передати права на землю протягом року з моменту виникнення права власності.
Передісторія:
- Росія окупувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
- Кремль заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.