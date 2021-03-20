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Українці не зможуть володіти землею в Криму

Субота, 20 березня 2021, 00:50

На більшій частині тимчасово окупованого Росією Криму вступив у силу указ про заборону іноземним громадянам володіти землею, найбільше він торкнеться саме українських громадян. 

Джерело: РБК

Деталі: Станом на квітень 2020-го понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під дію указу, належали іноземцям, більшість з них українці.

З 20 березня іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму.

Тоді ж президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого більшість районів Криму були включені в перелік прикордонних територій, де іноземці не можуть володіти землею.

Обмеження накладаються на володіння землею в 19 муніципальних утвореннях Криму (всього їх 25). Серед них - Євпаторія, Керч, Ялта, Судак. Заборона на володіння іноземцями землі також поширюється на 12 муніципалітетів Севастополя. 

Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

У Росреєстрі нагадали, що заборона на володіння іноземцями землею в прикордонних та інших районах Росії прописана в Земельному кодексі. У свою чергу, президент може указами віднести ті чи інші території до прикордонним, що і сталося рік тому.

Згідно з ч. 1 ст. 238 Цивільного кодексу, зазначається в Росреєстрі, іноземцю необхідно передати права на землю протягом року з моменту виникнення права власності.

Передісторія:

  • Росія окупувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Теми: КримземляокупаціяРосія


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