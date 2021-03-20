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Украинцы не смогут владеть землей в Крыму

Суббота, 20 марта 2021, 00:50

На большей части временно оккупированного Россией Крыма вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей, больше всего он коснется именно украинских граждан.

Источник: РБК

Детали: По состоянию на апрель 2020-го более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Тогда же президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В Росреестре напомнили, что запрет на владение иностранцами землей в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе. В свою очередь, президент может указами отнести те или иные территории к приграничным, что и произошло год назад.

Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, напомнили в Росреестре, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности.

Предыстория:

  • Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконным и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
  • Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Сначала РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Темы: КрымземляоккупацияРосcия


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