Розмитнити автомобіль можна буде через "Дію" – ОП

В Офісі президента повідомили, що з’явиться можливість розмитнити автомобіль через портал державних послуг "Дія".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%".

Деталі: Національна рада реформ розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів.

Відзначили, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тисяч автомобілів.

Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

Тому й було запропоновано передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

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