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Розмитнити автомобіль можна буде через "Дію" – ОП

Субота, 20 березня 2021, 00:35
Розмитнити автомобіль можна буде через Дію – ОП

В Офісі президента повідомили, що з’явиться можливість розмитнити автомобіль через портал державних послуг "Дія".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%".

Деталі: Національна рада реформ розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів.

Відзначили, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тисяч автомобілів.

Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

Тому й було запропоновано передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

Передісторія:

  • Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.
  • Президент Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.
  • Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаавтомитний кодекс
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