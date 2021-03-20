Розмитнити автомобіль можна буде через "Дію" – ОП
В Офісі президента повідомили, що з’явиться можливість розмитнити автомобіль через портал державних послуг "Дія".
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%".
Деталі: Національна рада реформ розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів.
Відзначили, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тисяч автомобілів.
Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.
Тому й було запропоновано передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.
Передісторія:
- Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.
- Президент Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.
- Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.