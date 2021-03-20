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Растаможить автомобиль можно будет через "Дию" – ОП

Суббота, 20 марта 2021, 01:35

В Офисе президента сообщили, что появится возможность растаможить автомобиль через портал государственных услуг "Дия".

Источник: Офис президента

Дословно: "Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дия". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшено на 30%".

Детали: Национальный совет реформ рассмотрела вопрос внедрения новой модели растаможки автомобилей.

Отметили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тысяч автомобилей.

В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

Поэтому и было предложено предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Предыстория:

  • Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.
  • Президент Зеленский заявил, что поддерживает одобрения Советом в 1 чтении законопроекту о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.
  • Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 000.

Украинская правда
Темы: Офис президентаавтотаможенный кодекс


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