Растаможить автомобиль можно будет через "Дию" – ОП

В Офисе президента сообщили, что появится возможность растаможить автомобиль через портал государственных услуг "Дия".

Источник: Офис президента

Дословно: "Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дия". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшено на 30%".

Детали: Национальный совет реформ рассмотрела вопрос внедрения новой модели растаможки автомобилей.

Отметили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тысяч автомобилей.

В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

Поэтому и было предложено предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

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