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Біля столиці Ісландії сталося виверження вулкану

Субота, 20 березня 2021, 02:47

За повідомленням метеорологічного відомства Ісландії, неподалік столиці Рейк'явік сталося виверження вулкану.

Джерело: ВВС

Деталі: Жителів Ісландії попереджають про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.

Додають, що за останні 3 тижні у вказаному районі було зафіксовано понад 50 тисяч землетрусів.

Однак очікують, що виверження вулкану Фаградальсфьяла не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі.

Виверження було підтверджено у п'ятницю ввечері відео з веб-камер та супутникових знімків.

Вертоліт берегової охорони був відправлений для обстеження району, приблизно в 30 км від Рейк'явіка.

Пізніше з’явилися перші зображення лави, яка просувається вниз після виверження.

 

Нагадаємо:

  • Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.

Теми: Ісландія


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