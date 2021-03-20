Біля столиці Ісландії сталося виверження вулкану
Субота, 20 березня 2021, 01:47
За повідомленням метеорологічного відомства Ісландії, неподалік столиці Рейк'явік сталося виверження вулкану.
Джерело: ВВС
Деталі: Жителів Ісландії попереджають про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.
Додають, що за останні 3 тижні у вказаному районі було зафіксовано понад 50 тисяч землетрусів.
Однак очікують, що виверження вулкану Фаградальсфьяла не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі.
Виверження було підтверджено у п'ятницю ввечері відео з веб-камер та супутникових знімків.
Вертоліт берегової охорони був відправлений для обстеження району, приблизно в 30 км від Рейк'явіка.
Пізніше з’явилися перші зображення лави, яка просувається вниз після виверження.
Нагадаємо:
- Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.