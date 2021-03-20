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У столицы Исландии произошло извержение вулкана

Суббота, 20 марта 2021, 01:47
У столицы Исландии произошло извержение вулкана

По сообщению метеорологического ведомства Исландии, недалеко от столицы Рейкьявик произошло извержение вулкана.

Источник: ВВС

Детали: Жителей Исландии предупреждают о падении скал, а также о сдвиги в результате извержения вулкана.

Добавляют, что за последние 3 недели в указанном районе было зафиксировано более 50 тисяч землетрясений.

Однако ожидается, что извержение вулкана Фаградальсфьяла не будет выбрасывать много пепла или дыма, поэтому авиация не должна испытывать срывов в работе.

Извержение было подтверждено в пятницу вечером видео с веб-камер и спутниковых снимков.

Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования района, примерно в 30 км от Рейкьявика.

Позже появились первые изображения лавы, которая продвигается вниз после извержения.

 

Напомним:

  • Усиления активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия крупнейший аэропорт на юге Италии приостановил работу.

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Темы: Исландия
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