У столицы Исландии произошло извержение вулкана

По сообщению метеорологического ведомства Исландии, недалеко от столицы Рейкьявик произошло извержение вулкана.

Источник: ВВС

Детали: Жителей Исландии предупреждают о падении скал, а также о сдвиги в результате извержения вулкана.

Добавляют, что за последние 3 недели в указанном районе было зафиксировано более 50 тисяч землетрясений.

Однако ожидается, что извержение вулкана Фаградальсфьяла не будет выбрасывать много пепла или дыма, поэтому авиация не должна испытывать срывов в работе.

Извержение было подтверждено в пятницу вечером видео с веб-камер и спутниковых снимков.

Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования района, примерно в 30 км от Рейкьявика.

Позже появились первые изображения лавы, которая продвигается вниз после извержения.

Напомним: