У столицы Исландии произошло извержение вулкана
По сообщению метеорологического ведомства Исландии, недалеко от столицы Рейкьявик произошло извержение вулкана.
Источник: ВВС
Детали: Жителей Исландии предупреждают о падении скал, а также о сдвиги в результате извержения вулкана.
Добавляют, что за последние 3 недели в указанном районе было зафиксировано более 50 тисяч землетрясений.
Однако ожидается, что извержение вулкана Фаградальсфьяла не будет выбрасывать много пепла или дыма, поэтому авиация не должна испытывать срывов в работе.
Извержение было подтверждено в пятницу вечером видео с веб-камер и спутниковых снимков.
Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования района, примерно в 30 км от Рейкьявика.
Позже появились первые изображения лавы, которая продвигается вниз после извержения.
Напомним:
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