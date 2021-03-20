Запускають перший супутник для очистки космосу від сміття

Японсько-британська компанія Astroscale запустить 20 березня з космодрому Байконур у Казахстані супутник Elsa-d, який чиститиме космос від сміття.

Джерело: The Guardian

Деталі: Роботу супутника Elsa-d будуть контролювати з британського центру обслуговування в місті Гарвелл, поблизу Оксфорда.

Elsa-d буде виявляти застарілі супутники, до яких кріпитиметься і буде їх виштовхувати в атмосферу Землі для подальшого згорання.

За оцінками Європейського космічного агентства, на орбіті знаходиться 3 600 працюючих супутників, а мережа космічного спостереження США відстежує понад 28 тисяч уламків.

У наступному десятилітті планується запуск понад 10 тисяч супутників, переважно від супутникових Інтернет-провайдерів.