Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Запускають перший супутник для очистки космосу від сміття

Субота, 20 березня 2021, 02:29
Запускають перший супутник для очистки космосу від сміття

Японсько-британська компанія Astroscale запустить 20 березня з космодрому Байконур у Казахстані супутник Elsa-d, який чиститиме космос від сміття.

Джерело: The Guardian

Деталі: Роботу супутника Elsa-d будуть контролювати з британського центру обслуговування в місті Гарвелл, поблизу Оксфорда.

Elsa-d буде виявляти застарілі супутники, до яких кріпитиметься і буде їх виштовхувати в атмосферу Землі для подальшого згорання.

За оцінками Європейського космічного агентства, на орбіті знаходиться 3 600 працюючих супутників, а мережа космічного спостереження США відстежує понад 28 тисяч уламків.

У наступному десятилітті планується запуск понад 10 тисяч супутників, переважно від супутникових Інтернет-провайдерів.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: