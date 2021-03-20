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Запускают первый спутник для чистки космоса от мусора

Суббота, 20 марта 2021, 03:29

Японско-британская компания Astroscale запустит 20 марта с космодрома Байконур в Казахстане спутник Elsa-d, который будет чистить космос от мусора.

Источник: The Guardian

Детали: Работу спутника Elsa-d будут контролировать из британского центра обслуживания в городе Гарвелл, вблизи Оксфорда.

Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и выталкивать их в атмосферу Земли для дальнейшего сгорания.

По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится 3 600 работающих спутников, а сеть космического наблюдения США отслеживает более 28 000 обломков.

В следующем десятилетии планируется запуск более 10 000 спутников, преимущественно от спутниковых Интернет-провайдеров.

Темы: космос


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