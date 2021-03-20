Запускают первый спутник для чистки космоса от мусора
Суббота, 20 марта 2021, 03:29
Японско-британская компания Astroscale запустит 20 марта с космодрома Байконур в Казахстане спутник Elsa-d, который будет чистить космос от мусора.
Источник: The Guardian
Детали: Работу спутника Elsa-d будут контролировать из британского центра обслуживания в городе Гарвелл, вблизи Оксфорда.
Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и выталкивать их в атмосферу Земли для дальнейшего сгорания.
По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится 3 600 работающих спутников, а сеть космического наблюдения США отслеживает более 28 000 обломков.
В следующем десятилетии планируется запуск более 10 000 спутников, преимущественно от спутниковых Интернет-провайдеров.