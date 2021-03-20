Поліція розповіла, де саме побільшає радарів для вимірювання швидкості

На українських дорогах із 22 березня з'явиться 60 нових ділянок, на яких швидкість автомобілів будуть вимірювати приладами TruCAM.

Джерело: Пресслужба патрульної поліції

Деталі: Крім того, вносли зміни до 12 вже існуючих ділянок.

Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Увагу водії звертають на те, що:

про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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