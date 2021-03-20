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Поліція розповіла, де саме побільшає радарів для вимірювання швидкості

Субота, 20 березня 2021, 05:40
Поліція розповіла, де саме побільшає радарів для вимірювання швидкості

На українських дорогах із 22 березня з'явиться 60 нових ділянок, на яких швидкість автомобілів будуть вимірювати приладами TruCAM.

Джерело: Пресслужба патрульної поліції

Деталі: Крім того, вносли зміни до 12 вже існуючих ділянок.

Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

 

Увагу водії звертають на те, що:

  • про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Передісторія:

  • З початку жовтня 2018 року патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

Українська правда

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Теми: дорогиавтополіція
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