Поліція розповіла, де саме побільшає радарів для вимірювання швидкості
Субота, 20 березня 2021, 06:40
На українських дорогах із 22 березня з'явиться 60 нових ділянок, на яких швидкість автомобілів будуть вимірювати приладами TruCAM.
Джерело: Пресслужба патрульної поліції
Деталі: Крім того, вносли зміни до 12 вже існуючих ділянок.
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.
Увагу водії звертають на те, що:
- про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Передісторія:
- З початку жовтня 2018 року патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.
Українська правда