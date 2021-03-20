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Полиция рассказала, где именно станет больше радаров для измерения скорости

Суббота, 20 марта 2021, 06:40

На украинских дорогах с 22 марта появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.

Источник: Пресс-служба патрульной полиции

Детали: Кроме того, внесли изменения в 12 уже существующих участков.

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.

 

Внимание водители обращают на то, что:

  • об использовании приборов измерения скорости сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;
  • в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Предыстория:

С начала октября 2018 года патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

Украинская правда
Темы: дорогиавтополиция


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