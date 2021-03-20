Полиция рассказала, где именно станет больше радаров для измерения скорости

На украинских дорогах с 22 марта появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.

Источник: Пресс-служба патрульной полиции

Детали: Кроме того, внесли изменения в 12 уже существующих участков.

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.

Внимание водители обращают на то, что:

об использовании приборов измерения скорости сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;

в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Предыстория:

С начала октября 2018 года патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.