У Польщі зайнята майже половина лікарняних ліжок для дітей з COVID-19

У Польщі з виділених 900 місць у лікарнях для лікування дітей з коронавірусом понад 400 уже зайняті.

Джерело: Укрінформ, який цитує речника МОЗ Польщі Войцеха Андрусевича

Пряма мова: "Ми спостерігаємо, що дедалі частіше COVID-19 зачіпає дітей - і не минає у них безсимптомно... Ми маємо 900 ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19, понад 400 вже зайняті".

Деталі: За словами Андрусевича, тяжко переносять COVID-19 не лише діти із супутніми хворобами, а й ті, котрі їх узагалі не мають.

Окрім того, речник зауважив, що при інфікуванні "британським" штамом коронавірусу все рідше фіксуються втрата смаку і нюху, натомість симптомами стали кашель, втома, біль у горлі.

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