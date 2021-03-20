Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі зайнята майже половина лікарняних ліжок для дітей з COVID-19

Субота, 20 березня 2021, 06:55
У Польщі зайнята майже половина лікарняних ліжок для дітей з COVID-19

У Польщі з виділених 900 місць у лікарнях для лікування дітей з коронавірусом понад 400 уже зайняті.

Джерело: Укрінформ, який цитує речника МОЗ Польщі Войцеха Андрусевича

Пряма мова: "Ми спостерігаємо, що дедалі частіше COVID-19 зачіпає дітей - і не минає у них безсимптомно... Ми маємо 900 ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19, понад 400 вже зайняті".

Деталі: За словами Андрусевича, тяжко переносять COVID-19 не лише діти із супутніми хворобами, а й ті, котрі їх узагалі не мають.

Окрім того, речник зауважив, що при інфікуванні  "британським" штамом коронавірусу все рідше фіксуються втрата смаку і нюху, натомість симптомами стали кашель, втома, біль у горлі.

Передісторія:

  • За інформацією МОЗ Польщі, упродовж минулої доби в країні виявлено 25 998 нових випадків інфікування COVID-19, померли 419 осіб. Загалом від початку епідемії у РП інфікувалися понад 2 млн людей, померли більш як 48,8 тис.
  • За останніми даними, у Польщі вже виконано понад 4,8 млн щеплень проти коронавірусу, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.
  • 17 березня Польща зареєструвала 25 052 щоденних випадки коронавірусу, що є найвищим показником з листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщадітикоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: