У Польщі зайнята майже половина лікарняних ліжок для дітей з COVID-19
Субота, 20 березня 2021, 06:55
У Польщі з виділених 900 місць у лікарнях для лікування дітей з коронавірусом понад 400 уже зайняті.
Джерело: Укрінформ, який цитує речника МОЗ Польщі Войцеха Андрусевича
Пряма мова: "Ми спостерігаємо, що дедалі частіше COVID-19 зачіпає дітей - і не минає у них безсимптомно... Ми маємо 900 ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19, понад 400 вже зайняті".
Деталі: За словами Андрусевича, тяжко переносять COVID-19 не лише діти із супутніми хворобами, а й ті, котрі їх узагалі не мають.
Окрім того, речник зауважив, що при інфікуванні "британським" штамом коронавірусу все рідше фіксуються втрата смаку і нюху, натомість симптомами стали кашель, втома, біль у горлі.
Передісторія:
- За інформацією МОЗ Польщі, упродовж минулої доби в країні виявлено 25 998 нових випадків інфікування COVID-19, померли 419 осіб. Загалом від початку епідемії у РП інфікувалися понад 2 млн людей, померли більш як 48,8 тис.
- За останніми даними, у Польщі вже виконано понад 4,8 млн щеплень проти коронавірусу, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.
- 17 березня Польща зареєструвала 25 052 щоденних випадки коронавірусу, що є найвищим показником з листопада.