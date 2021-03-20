В Польше занята почти половина больничных коек для детей с COVID-19

В Польше из выделенных 900 мест в больницах для лечения детей с коронавирусом более 400 уже заняты.

Источник: Укринформ, цитирующий представителя МЗ Польши Войцеха Андрусевича

Прямая речь: "Мы наблюдаем, что все чаще COVID-19 затрагивает детей - и не проходит у них бессимптомно ... Мы 900 коек для маленьких пациентов с COVID-19, более 400 уже заняты".

Детали: По словам Андрусевич, тяжело переносят COVID-19 не только дети с сопутствующими болезнями, но и те, которые их вообще нет.

Кроме того, спикер отметил, что при инфицировании "британским" штаммом коронавируса все реже фиксируются потеря вкуса и обоняния, зато симптомами стали кашель, усталость, боль в горле.

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