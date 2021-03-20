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В Польше занята почти половина больничных коек для детей с COVID-19

Суббота, 20 марта 2021, 06:55
В Польше занята почти половина больничных коек для детей с COVID-19

В Польше из выделенных 900 мест в больницах для лечения детей с коронавирусом более 400 уже заняты.

Источник: Укринформ, цитирующий представителя МЗ Польши Войцеха Андрусевича

Прямая речь: "Мы наблюдаем, что все чаще COVID-19 затрагивает детей - и не проходит у них бессимптомно ... Мы 900 коек для маленьких пациентов с COVID-19, более 400 уже заняты".

Детали: По словам Андрусевич, тяжело переносят COVID-19 не только дети с сопутствующими болезнями, но и те, которые их вообще нет.

Кроме того, спикер отметил, что при инфицировании "британским" штаммом коронавируса все реже фиксируются потеря вкуса и обоняния, зато симптомами стали кашель, усталость, боль в горле.

Предыстория:

  • По информации Минздрава Польши, за прошедшие сутки в стране выявлено 25 998 новых случаев инфицирования COVID-19, умерли 419 человек. Всего с начала эпидемии в РП заразились более 2 млн человек умерли более 48,8 тыс.
  • По последним данным, в Польше уже выполнено более 4800000 прививок против коронавируса, более 1700000 человек получили две дозы вакцины.

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Темы: Польшадетикоронавирус
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