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У Києві знайшли чотири артилерійські снаряди

Субота, 20 березня 2021, 08:36
У Києві знайшли чотири артилерійські снаряди
фото ДСНС

19 березня піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС знищив чотири артилерійські снаряди часів минулих війн.

Джерело: ДСНС

Деталі: Три з них виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожі на боєприпаси, в лісі на вулиці Радистів у Деснянському районі Києва.

Прибувши на місце події, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів: АС-152 мм – 1 одиниця, АС-122 мм – 1 одиниця, АС-76 мм – 1 одиниця. Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.

У той же день на будівництві по вул. Виговського у Подільському районі столиці було виявлено артилерійський снаряд калібру 122 мм.

 
фото ДСНС

Всі вибухонебезпечні предмети знищено шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

ДСНС закликає при виявленні вибухових пристроїв телефонувати 101 або 102.

Українська правда

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Теми: КиївДСНС
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