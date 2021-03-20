Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві знайшли чотири артилерійські снаряди

Субота, 20 березня 2021, 09:36
фото ДСНС

19 березня піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС знищив чотири артилерійські снаряди часів минулих війн.

Джерело: ДСНС

Деталі: Три з них виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожі на боєприпаси, в лісі на вулиці Радистів у Деснянському районі Києва.

Прибувши на місце події, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів: АС-152 мм – 1 одиниця, АС-122 мм – 1 одиниця, АС-76 мм – 1 одиниця. Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.

У той же день на будівництві по вул. Виговського у Подільському районі столиці було виявлено артилерійський снаряд калібру 122 мм.

 
фото ДСНС

Всі вибухонебезпечні предмети знищено шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

ДСНС закликає при виявленні вибухових пристроїв телефонувати 101 або 102.

Українська правда
Теми: КиївДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Київ
Закриватимемо двері: в КМДА розповіли, як метро буде дотримуватись карантину
В Київському метро нагадали, що частина карток працює лише до кінця березня
Київ оприлюднив повний перелік обмежень на час локдауну
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...