В Киеве нашли четыре артиллерийских снаряда

19 марта пиротехнический расчет Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС уничтожил четыре артиллерийских снаряда времен прошлых войн.

Источник: ГСЧС

Детали: Три из них обнаружил гражданин, который наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы, в лесу на улице Радистов в Деснянском районе Киева.

Прибыв на место происшествия, пиротехники идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды разных калибров: АС-152 мм – 1 единица, АС-122 мм – 1 единица, АС-76 мм – 1 единица. Они также провели работы по проверке прилегающей территории на наличие других боеприпасов.

В тот же день на стройке по ул. Выговского в Подольском районе столицы был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

фото ГСЧС

Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте.

ГСЧС призывает при обнаружении взрывных устройств звонить 101 или 102.