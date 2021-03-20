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Перша країна Ради Європи вийшла з конвенції про заборону домашнього насильства

Субота, 20 березня 2021, 10:25

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне інформагентство Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід із Стамбульської конвенції, підписаної в 2011 році.

Міністр у справах сім'ї, праці та соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, що права жінок гарантовані внутрішнім законодавством Туреччини, особливо в Конституції.

За її словами, турецька правова система є "достатньо динамічною та потужною", щоб впроваджувати нові норми відповідно до потреб.

Як наголосила міністр, насильство над жінками є злочином проти людства, і що Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом "нульової толерантності".

Директор з комунікацій Фареттин Алтун заявив, що Туреччина рішуче продовжує свою боротьбу за те, щоб жінки більше брали участь у соціальному, економічному, політичному та культурному житті.

Туреччина - перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

У Туреччині в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Теми: Туреччинагендер


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