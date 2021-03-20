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Перша країна Ради Європи вийшла з конвенції про заборону домашнього насильства

Субота, 20 березня 2021, 09:25
Перша країна Ради Європи вийшла з конвенції про заборону домашнього насильства

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне інформагентство Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід із Стамбульської конвенції, підписаної в 2011 році.

Міністр у справах сім'ї, праці та соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, що права жінок гарантовані внутрішнім законодавством Туреччини, особливо в Конституції.

За її словами, турецька правова система є "достатньо динамічною та потужною", щоб впроваджувати нові норми відповідно до потреб.

Як наголосила міністр, насильство над жінками є злочином проти людства, і що Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом "нульової толерантності".

Директор з комунікацій Фареттин Алтун заявив, що Туреччина рішуче продовжує свою боротьбу за те, щоб жінки більше брали участь у соціальному, економічному, політичному та культурному житті.

Туреччина - перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

У Туреччині в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччинагендер
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