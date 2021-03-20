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У Києві більше тисячі нових випадків COVID

Субота, 20 березня 2021, 09:31
У Києві більше тисячі нових випадків COVID

За добу 19 березня у Києві виявили 1070 випадків захворювання на COVID-19, 19 хворих померли і 541 одужав.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 126 пацієнтів.

Серед нових хворих – 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 років, 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).

Загалом з початку епідемії у Києві зафіксовано 152 203 випадки коронавірусу, 3034 хворих померли і 101 345 одужали.

 

Що передувало: За добу 18 березня у Києві підтвердили захворювання на коронавірус у 1210 громадян. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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