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В Киеве более тысячи новых случаев COVID

Суббота, 20 марта 2021, 09:31
В Киеве более тысячи новых случаев COVID

За сутки 19 марта в Киеве обнаружили 1070 случаев заболевания COVID-19, 19 больных умерли и 541 выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 126 пациентов.

Среди новых заболевших – 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143) районах.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 152 203 случая коронавируса, 3 034 больных умерли и 101 345 выздоровели.

 

Что предшествовало: За сутки 18 марта в Киеве подтвердили заболевание на коронавирус в 1210 граждан.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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