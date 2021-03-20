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Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"

Субота, 20 березня 2021, 10:46

Шевченківський райсуд Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

Джерело: СБУ

Деталі: За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

В СБУ зазначили, що АТ "Мотор Січ" продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.

Пряма мова голови СБУ Івана Баканова: "Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" – питання національної безпеки".

Більше деталей: Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

Передісторія:

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Українська правда
Теми: СБУбізнес


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