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Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сич"

Суббота, 20 марта 2021, 09:46
Суд арестовал имущество и 100% акций Мотор Сич

Шевченковский райсуд Киева по материалам СБУ наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Источник: СБУ

Детали: По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В СБУ отметили, что АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Прямая речь председателя СБУ Ивана Баканова: "Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности".

Больше деталей: Сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первое – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Предыстория:

  • 11 марта на заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный спосб в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.
  • Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.
  • Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
  • 1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.
  • Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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Украинская правда

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Темы: СБУбизнес
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