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В Ісландії сталося виверження вулкана, що "спав" майже 800 років

Субота, 20 березня 2021, 11:28

В Ісландії на південний захід від столиці Рейк’явіка сталося виверження вулкана Фаградальсф’ялл, який востаннє прокидався майже 800 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ісландське метеорологічне відомство повідомляє, що виверження Фаградальсф’ялла, який знаходиться приблизно за 30 км від Рейк’явіка почалося в п’ятницю о 20:45 за Гринвічем, а згодом було підтверджено веб-камерами та супутниковими знімками.

Лише кількома годинами раніше за 1,2 км від вулкана було зафіксовано землетрус магнітудою 3 бали.

За попередніми даними довжина вулканічної тріщини складає 500-700 метрів.

На даному етапі виверження вважається невеликим, потоки лави незначні. Лава повільно тече на південний захід і захід. В порівнянні з ніччю інтенсивність виверження зменшилась.

 

Очікується також забруднення повітря вулканічним газом. Людей просять закрити вікна, залишатися вдома і за жодних обставин не наближатися до місця виверження. Кількість викидів в даний час оцінюється. Прогноз погоди передбачає сильний вітер і опади, що знизить вплив можливого забруднення.

Ісландія часто стикається з поштовхами, оскільки вона розташована на двох тектонічних плитах, які дрейфують в протилежних напрямках.

Як повідомлялося, за останні три тижні в країні зареєстровано понад 50 тисяч землетрусів.

Теми: Ісландія


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