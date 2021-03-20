В Исландии произошло извержение вулкана, "спавшего" почти 800 лет

В Исландии на юго-запад от столицы Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьялл, в последний раз просыпавшегося почти 800 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Исландское метеорологическое ведомство сообщает, что извержение Фаградальсфьялла, который находится примерно в 30 км от Рейкьявика началось в пятницу в 20:45 по Гринвичу, а впоследствии было подтверждено веб-камерами и спутниковыми снимками.

Лишь несколькими часами раньше в 1,2 км от вулкана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

По предварительным данным длина вулканической трещины составляет 500-700 метров.

На данном этапе извержения считается небольшим, потоки лавы незначительны. Лава медленно течет на юго-запад и запад.

Ожидается также загрязнение воздуха вулканическим газом. Людей просят закрыть окна, оставаться дома и ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту извержения. Количество выбросов в настоящее время оценивается. Прогноз погоды предусматривает сильный ветер и осадки, снизит влияние возможного загрязнения.

Исландия часто сталкивается с толчками, поскольку она расположена на двух тектонических плитах, которые дрейфуют в противоположных направлениях.

Как сообщалось, за последние три недели в стране зарегистрировано более 50 000 землетрясений.