Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо російських банків

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня про продовження санкцій щодо 2 російських банків – Сбербанку та Промінвестбанку.

Джерело: сайт президента

Деталі: Указом від 19 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 11 березня.

Також президент ввів у дію інше рішення РНБО від 11 березня – "Про створення Центру протидії дезінформації".

Крім того, іншим указом президент ввів у дію рішення РНБО від 19 березня "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України".

Як зазначається в документі, своїм рішенням РНБО визнала недостатньо ефективною діяльність Кабінету міністрів щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.

Що передувало: 11 березня РНБО продовжила на 3 роки дію санкцій щодо 2 російських банків - Сбербанку та Промінвестбанку.