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Зеленский ввел в действие решение СНБО по российским банкам

Суббота, 20 марта 2021, 11:54

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о продлении санкций в отношении 2 российских банков – Сбербанка и Проминвестбанка.

Источник: сайт президента

Детали: Указом от 19 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 11 марта.

Также президент ввел в действие другое решение СНБО от 11 марта – "О создании Центра противодействия дезинформации".

Кроме того, другим указом президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины".

Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Что предшествовало: 11 марта СНБО продлил на 3 года действие санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОсанкциибанки


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