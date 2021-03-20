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У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

Субота, 20 березня 2021, 11:48
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

У Чорне море прямує USS Thomas Hudner (DDG-116) - американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke".

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише "Європейська правда".

Станом на 8.20 суботи корабель проходив протоку Дарданелли.

Як пояснив Клименко, це корабель однієї з нових модифікацій цього типу - його введено в експлуатацію 1 грудня 2018 року. Він має на озброєнні до 74 крилатих ракет "Стандарт-2" або "Стандарт-3", 24 ракети (6×4) Сі Сперроу.

"Таким чином на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних корабля країн НАТО (крейсер, 2 фрегати та есмінець)" - написав він.

За його словами, подібна концентрація спостерігалася в липні 2017, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) та французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621).

Теми: СШАЧорне море
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