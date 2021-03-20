В Черное море направляется американский ракетный эсминец

В Черное море направляется USS Thomas Hudner (DDG-116) - американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke".

Об этом сообщил руководитель проекту Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 8.20 субботы корабль проходил пролив Дарданеллы.

Как пояснил Клименко, это корабль одной из новых модификаций этого типа - он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018. Он имеет на вооружении до 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты (6 × 4) Си Спэрроу.

"Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец)" - написал он.

По его словам, подобная концентрация наблюдалась в июле 2017, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).