Путін нагородив орденом проросійського ексгенсека Ради Європи

Президент РФ Владімір Путін нагородив колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда орденом за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Росії Владімір Путін підписав указ про нагородження Орденом Дружби колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда за великий внесок в зміцнення співпраці між Російською Федерацією та Радою Європи. Наші найтепліші вітання Турбйорну Ягланду!" - йдеться у Twitter постійного представництва РФ у Раді Європи.

Як відомо, під час перебування на посаді генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда неодноразово звинувачували в проросійських симпатіях.

Зокрема, він виступав за скасування санкцій проти РФ у Раді Європи.