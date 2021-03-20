Путин наградил орденом пророссийского экс-генсека Совета Европы

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда орденом за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьёрн Ягланд " - говорится в Twitter постоянного представительства РФ в Совете Европы.

Как известно, во время пребывания в должности генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда неоднократно обвиняли в пророссийских симпатиях.

В частности, он выступал за отмену санкций против РФ в Совете Европы.