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Путин наградил орденом пророссийского экс-генсека Совета Европы

Суббота, 20 марта 2021, 13:39

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда орденом за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьёрн Ягланд " - говорится в Twitter постоянного представительства РФ в Совете Европы.

Как известно, во время пребывания в должности генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда неоднократно обвиняли в пророссийских симпатиях.

В частности, он выступал за отмену санкций против РФ в Совете Европы.

Темы: ПутинЕвропа


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