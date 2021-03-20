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МОЗ віднесло до "червоного" рівня ще одну область

Субота, 20 березня 2021, 13:54
фото Ельдара Сарахмана, УП

МОЗ віднесло Одеську область до регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ станом на 20 березня

 
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Деталі: Як і 5 інших регіонів, Одещина потрапила до "червоної зони" за рівнем госпіталізацій.

Таким чином, зараз "червоному" рівню відповідають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області.

Довідка: Міністерство охорони здоров’я щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19.

На підставі цих ознак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ


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